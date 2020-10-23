Популярна українська співачка Даша Астаф'єва захопила шанувальників, посвітивши бездоганними ногами в сітці

Знімок знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

"Хіба може вийти хто на фото таким хитреньким, якщо хитренькими не були всі в команді?» - йдеться в повідомленні.

На знімку Астаф'єва позує в екстра-міні вбранні, а ноги красуня підкреслила за допомогою сітки. Доповнював образ знаменитості хитрий погляд і ідеальна зачіска.

«Ах ти, солодка...», «святі угодники», «ну можна взагалі бути такою красивою? перфекто, бравіссімо», «я нарешті побачив красу. Даша, ви-просто вишка!», «ой яка», « Немає в світі нічого прекрасніше красивої жінки. Красивіше ніж Даша не бачив», «чимось на Фріду Кало нагадує», «Ти виглядаєш дуже сексуально», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 35-річна українська співачка Даша Астаф'єва розбурхала фанатів пікантним кадром

При першому погляді на фото може здатися, що співачка абсолютно оголена, але це не так. На Даші надіто бежеве плаття, яке в темряві практично не видно. Співачка дивиться в кадр, що надає йому особливої пікантності.

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