Популярна українська співачка Даша Астаф'єва захопила шанувальників, посвітивши бездоганними ногами в сітці
Знімок знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.
"Хіба може вийти хто на фото таким хитреньким, якщо хитренькими не були всі в команді?» - йдеться в повідомленні.
На знімку Астаф'єва позує в екстра-міні вбранні, а ноги красуня підкреслила за допомогою сітки. Доповнював образ знаменитості хитрий погляд і ідеальна зачіска.
За кого вискочили заміж юні Брежнєва, Орбакайте, Кардашьян, Джолі та інші зірки: топ фото перших чоловіків
Російська Кардашьян показала свої "бутони" в крихітній сукні, чоловіки забули, як дихати: "Дух перехопило?"
"Це не сестричка, а мама": у Мережі розкрили таємницю дітей Алли Пугачової і Галкіна
Гривня завдасть нищівного удару по долару, НБУ оновив курс: яких цифр чекати в обмінниках
«Ах ти, солодка...», «святі угодники», «ну можна взагалі бути такою красивою? перфекто, бравіссімо», «я нарешті побачив красу. Даша, ви-просто вишка!», «ой яка», « Немає в світі нічого прекрасніше красивої жінки. Красивіше ніж Даша не бачив», «чимось на Фріду Кало нагадує», «Ти виглядаєш дуже сексуально», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що 35-річна українська співачка Даша Астаф'єва розбурхала фанатів пікантним кадром
При першому погляді на фото може здатися, що співачка абсолютно оголена, але це не так. На Даші надіто бежеве плаття, яке в темряві практично не видно. Співачка дивиться в кадр, що надає йому особливої пікантності.
Нагадаємо, що оголена Даша Астаф'єва увігнала у фарбу розкутими позами: "мрія поета!".
Як повідомляла Politeka, розімліла Даша Астаф'єва притиснула руки до декольте і зачарувала несподіваним чином: "любов моя".
Також Politeka писала, що Астаф'єва влаштувала безконтрольний спокуса в одній білизні:"Основний інстинкт".