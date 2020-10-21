35-летняя украинская певица Даша Астафьева взбудоражила фанатов пикантным кадром

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором позировала в невероятно откровенном платье-бюстье. При первом взгляде на фото может показаться, что певица совершенно обнаженная, но это не так. На Даше надето бежевое платье, которое в темноте практически не видно. Певица смотрит в кадр, что придает ему особой пикантности.

«Давайте определим тему поста, полезного и интересного для вас)», - обратилась певица к своим поклонникам.

За час пост красотки собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как чувственно, невероятно», «Зачем эти тексты. На этой страничке мы вами просто любуемся», «Любимая Даша», «Прекраснейшая женщина с прекрасной родинкой», «Классно поймал фотограф, во взгляде такооой разбег.. от я проснулась, до я устала.. интересно что же она чувствует в этот момент?», «Ох», «Так красиво», «Бомба-ракета!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала на головокружительной высоте в соблазнительном наряде. Задумчивая певица продемонстрировала платье с глубоким вырезом. Нежный макияж и длинные серьги дополнили романтический образ звезды.

Напомним, что обнаженная Даша Астафьева вогнала в краску раскованными позами: "Мечта поэта!".

Как сообщала Politeka, разомлевшая Даша Астафьева прижала руки к декольте и очаровала неожиданным образом: "Любовь моя".

Также Politeka писала, что Астафьева устроила бесконтрольный соблазн в одном белье: "Основной инстинкт".