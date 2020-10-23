38-річна співачка Світлана Лобода вразила брутальним вбранням під час останнього концерту

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала ефектний образ під час онлайн-виступу.

Так, Світлана продемонструвала точену фігурку у всіляких ракурсах в чорних вузьких штанях з латексу, а також темно-зеленій блузі з довгим рукавом і широким поясом. При цьому мегаглибоке декольте до пупка здатне звести з розуму кого завгодно.

Образ фатальної красуні, трохи брутальний, але по жіночному витончений, доповнили стильні окуляри і загострені туфлі на шпильці.

"Концерт Мегафон вже в доступі ❤ ️ 🙋 ♀ ️ Ви дивилися?😁 ", - підписала блондинка кадри.

Користувачі кинулися коментувати, не приховуючи свого захоплення:

"концерт був офігенний😍 дякую вам велике ❤️"

"Світочка❤️❤️, просто брааво, яка ти крута, розумничка, обожнюю тебе, концерт приголомшливий, рівень найвищий👏"

"Вогняна🔥"

"Свєта, СуперСтар:)))"

"Дуже ефектне фото!"

"хоч і он-лайн, але ніби поруч з Вами😻 потужно❤"

Раніше ми повідомляли, Лобода приголомшила яскравим фото з ванни - з величезним букетом троянд і посипаною пелюстками пінкою.

При цьому особливу увагу користувачів привернула каблучка співачки на безіменному пальці і багатозначна фраза, присвячена таємному чоловікові:

«У мене є ви, Ваша любов, обожнювана сім'я. У мене є ти...»

Пост артистки викликав бурхливу реакцію.

"А у когось весілля скоро!", "Ти про Тілля?) ", "Каблучка, я так розумію, обручальна», "Скоро весілля?", "Ага, пропозицію Світі Тілль зробив», - шанувальники стали розпитувати про майбутнє весілля.

Нагадаємо, що Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "Все напоказ! Діти ж дивляться!»

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