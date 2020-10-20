Светлана Лобода показала роскошное платье, в котором она отмечала свой день рождения

Популярная украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, продемонстрировала свой соблазнительный праздничный образ в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Лобода предстала на фоне множества воздушных шаров, явно использованных в качестве декора на праздновании ее дня рождения, которое прошло на днях. Певица одета в нежно-розовое атласное платье в пол с оригинальными деталями в виде черного блестящего лифа и высокого разреза на юбке, который позволил ей продемонстрировать длинные стройные ножки.

«Платье «в пол» - слабость каждой девочки, а День Рождения - лучший повод его надеть!», - подписала фото певица.

Ее поклонники не смогли пройти мимо таких кадров и тут же принялись засыпать звезду комплиментами.

«Так здОрово и приятно Вас видеть по-настоящему счастливой!», «Лобода ты невероятная, ты очень красивая, эффектная и конечно же талантливая, очень мне уж нравишься», «Вы как всегда нереальная», «О ёшкин кот... Гипердецибелла!», «Любое платье будет выглядеть шикарно если оно на вас!», «Ну красотка, что ж сказать», «Шикарная женщина, шикарная жизнь!», «С днём рождения! Великолепная! Успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, океан любви!», - пишут люди.

Напомним, Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!».

Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".

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