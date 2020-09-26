Светлана рассказала, о чем постоянно просит ее дочь

37-летняя певица Светлана Лобода растрогала публику милым фото с 9-летней дочкой Евангелиной

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с девочкой на яхте.

Расслабленные и мама, и малышка сидели на белом диване: певица с легкой улыбкой нежно обняла Еву, погладив рукой по волосам.

"Мой котик, как всегда, очень задумчив. Удивляюсь - откуда в этой светлой детской голове возникают такие взрослые мысли...🐵 Евочка много читает, порою невозможно оторвать, чтобы заставить перекусить... Все время просит новую литературу. Подскажите, что можно ещё дать прочесть ребёнку в 9 лет?", - поделилась Лобода и попросила у фанатов совета.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отмечая, что дочка похожа на маму:

"Мамина доча😍"

"Такие хорошие😍"

"Умненький ребёночек 😍"

"вы очень красивые!❤️🦋"

"Самое лучшее общение это с мамой❤️"

"Светлана ева похожа на вас ❤️😘"

"Твои глаза... такие чистые!!!"

"ты прекрасна и так же прекрасна твоя дочь"

"А Н.Носова "Про Незнайку" прочитала все?"

"Волшебник Изумрудного города и последующие книги"

"Труды нобелевских лауреатов"

Ранее мы сообщали, длинноногая Лобода ошеломила фото в леопардовом купальнике. Звезда продемонстрировала стройные ножки от ушей во всей красе.

«Королева вышла на охоту🔥», «выставила и всем нравится,, хотя каждому_свое.. Скромность украшает женщину,,», «Candy 🍬👌🏼😍😍😍», «Может стоит всё таки фотографа взять?😊», «Ну что за львица❤», «️У жирафа шея, а у вас такие ноги! 🔥», - отреагировали поклонники.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна"