Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила словами про те, що вона знялася в постільній сцені

Пост знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

"Мене звуть Христина Асмус 👋 🏻 Я Муза хейтерів, Амбассадор «хлоргексидину" і єдина в світі актриса, що знялася в постільній сцені 🤪 А Вас вже 4 мільйони!!!! 🍋 🍋 🍋 🍋 Дякую вам за Спілкування, за веселощі, за натхнення, мотивацію і поради як жити )))) 😘» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що пост знаменитість супроводжувала знімком, на якому вона широко посміхається на камеру. Також Асмус розповіла про конкурс, який має намір провести. Однак більшість її шанувальників звернуло увагу на вишукану красу кумира.

«Ви милашка, всіх миліше. А Харламов просто дурний», «топ», «краса яка», «а мені не вистачає вашої, Христина, сміливості й працездатності», « Кріс, ти поправилася?», «Христиночка, милочка, яка ж ви красива, позитивна хоризматична, завжди відкрита, яскрава, від вас таке тепло виходить ви просто неймовірна, от від душі кажу чесно, така жіночна така незвичайна», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що актриса Христина Асмус поділилася зворушливими знімками, які нікого не залишили байдужими

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