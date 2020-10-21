Кристина Асмус показала подросшую дочь от Гарика Харламова и рассказала, где живет девочка, пока она болеет

Не так давно знаменитая российская актриса, которая этим летом решила развестись с шоуменом Харламовым, объявила, что заразилась китайским вирусом. В своем Инстаграм Асмус рассказала, как болезнь повлияла на ее общение с дочерью, передает Politeka.net.

«Для тех, кто так неистово волнуется с кем ребёнок. Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня? Просто я изолировалась в комнате. И вижу ее большом на расстоянии, надевая полное обмундирование. А уроки делаем по видеосвязи)) Дочка, конечно, тоже на изоляции, как контактный. Но мы часто делаем тесты и у неё все отрицательные», - рассказала Асмус.

Она также поделилась новой фотографией дочери, на которой девочка позирует с легкой улыбкой.

Поклонники актрисы тут же принялись обсуждать ее новый пост.

«Удивительно, как похожа на вас и на Гарика одновременно», «На этом фото так похожа на Вас, Кристина!», «Как на вас обоих доча похожа и от мамы и от папы. Хорошенькая и милая как мама, шустрая и озорная как папа и не говоря о внешности», «На маму похожа», «Как младшая сестренка», «Харламов в молодости», «А кто её кормит?», - пишут люди.

Напомним, после слов Кристины Асмус о маленькой зарплате Садальский раскрыл секреты заработка: "Должно быть две обезьяны".

Как сообщала Politeka, грустная Асмус откровенно рассказала о своей тяжелой болезни: «Нет запахов, вкуса и…».

Также Politeka писала, что над больной и беззубой Асмус жестко поглумились, без Харламова не обошлось: "Заберите кто-нибудь...".