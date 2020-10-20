Кристина Асмус рассказала о том, как протекает ее болезнь и чем она занимается дома

Скандальная актриса, которая вновь оказалась в центре внимания после новостей о своем разводе с шоуменом Гариком Харламовым, стало одной из тех, кто заразился опасным китайским вирусом. Асмус откровенно рассказала о своем самочувствии в новом посте в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Спасибо, мне уже лучше. Температуры нет. Запахов и вкуса тоже. Как и нет головной боли и почти нет кашля. Зато есть время прибраться, почитать и поделать долгожданные дела. Но желания тоже нет», - написала актриса.

Она в шутку сослалась на «исследования» неких «инстаграм-ученых», которые якобы называют нежелание что-либо делать одним из симптомов вируса и рекомендуют «больше отдыхать».

«Так что я за новым бутером и в кровать», - подытожила Асмус.

Она также поделилась новым фото, на котором полулежит на диване в стильном голубом костюме.

Поклонники актрисы тут же отреагировали на ее пост.

«Следи за фигурой!», «Кристиночка, всё будет хорошо», «Кристина красотуля», «Красивая)) и сильная) пример для всех», «Прекрасно выглядите, Кристин!!! Полнейшего восстановления Вам!», «Кукла моя», «И как только зараза 21 века к красивым пристаёт не понимаю», - пишут люди.

Напомним, переболевшая Асмус вновь «расцвела», покорив соблазнительным взглядом: «Невозможно оторваться».

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