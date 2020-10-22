Российская актриса Кристина Асмус поделилась трогательными снимками, которые никого не оставили равнодушными

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, сделанных в театре. Снимки были сделаны на спектакле «Дачники», где играет Кристина. На фото Асмус была изображена в разных образах и с разными эмоциями. Больше всего поклонников тронули фото, на которых рыдающая Асмус кричала и плакала, а ее тушь текла. При этом девушка была одета в прозрачную ночнушку, под которой просвечивалось черное нижнее белье.

Также Асмус опубликовала фото с партнером по сцене, который очень откровенно держал ее за шею.

«Вчера мне задали вопрос - год без с*кса или год без театра? И я не смогла на него ответить. Слишком уж труден выбор. Фото со спектакля «Дачники», премьера которого состоялась 3 недели назад», - написала Асмус, отметив, что мечтает скорее вернуться в привычный режим работы, как только переболеет китайским вирусом.

Менее чем за час фото Кристины собрало более 17 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Вы очень сильная театральная актриса», «Ну невероятная же», «Какие сильные фотографии», «Такая красивая», «Очень красивая и талантливая», «Браво! Вот это эмоции», - пишут люди.

Напомним, что грустная Асмус откровенно рассказала о своей тяжелой болезни: «Нет запахов, вкуса и…».

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