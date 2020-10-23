Ось це номер!

36-річний український гуморист, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач викликав фурор новою витівкою

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на сцені (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Ткач зосереджено спостерігав за ілюзіоністом, що виконує трюк з декількома м'ячиками. У якийсь момент Юрій прикрив рот рукою - показуючи всім своїм виглядом, що йому раптово стало погано.

"Допоможіть ... Не можу порахувати кількість м'ячиків ...))) На п'ятому нудить)))", - підписав кумедне відео гуморист.

Користувачі оцінили жарт Ткача й кинулися коментувати, поставивши за лічені хвилини тисячі лайків.

"Так їх всього 4😂"

"Мене на дванадцятому почало нудити 😂"

"Я ваша фанатка, ви дуже класний актор, так тримати 👌😃😃"

"Будь здоровий, Юрко😂"

"Юрчик, я вас обожнюю!👍👍👍"

Раніше ми повідомляли, Ткач розповів, як "воював" з китайським вірусом. У червні артист отримав позитивний результат тесту, як і ще кілька його колег з "Одного разу під Полтавою".

Юрій, який уже почав панікувати, через чотири дні зробив повторний тест, який, на щастя, виявився негативним.

"До сих пір пам'ятаю той стан страху, яке мене буквально паралізував", - поділився зірка "Квартал 95".

Нагадавши, переодягнені Влад Яма і Юрій Ткач переплюнули Могилевську, змусивши публіку ридати

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" викликав фурор яскравим перевтіленням

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.