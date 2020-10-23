Шоумен и звезда Студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал, как сражался с китайским вирусом

Об этом актер откровенно признался в интервью изданию Факты.

По словам Юрия Ткача, неутешильные новости он получил в июне, когда пришли результаты ПЦР-тестирования.

У него и нескольких коллег по съемочной площадке "Однажды под Полтавой" диагностировали китайский вирус, из-за чего всех отправили на карантин.

Сперва Юрий Ткач начал паниковать, но уже через четыре дня пришел повторый тест, который оказался негативным.

"У меня был положительный результат. У нескольких ребят тоже. До сих пор помню то состояние страха, которое меня буквально парализовало. Через четыре дня мы пересдали тест, и у всех оказался отрицательный результат, и у меня также", - рассказывает звезда "Квартал 95".

Как утверждает Юрий Ткач, он до сих пор находится в стрессовом состоянии, поскольку его съемки продолжаются даже в условиях новой вспышки китайского вируса.

На съемках или репитициях актеры соблюдают дистанцию, а график разрабатывают таким образом, чтобы на сцене было как можно меньше людей.

"Я, наверное, уже штук десять тестов сдавал, и пока тьфу-тьфу. Но вирус – вещь коварная, может подкрасться в любой момент", - откровенно резюмировал шоумен Юрий Ткач.

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