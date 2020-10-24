Курс валют в Украине 24 октября сокрушительно обрушится на гривну, цифры на межбанке удивят всех

Так, курс валют 24 октября будет таким:

100 долларов – 2829,11 грн;

100 евро – 3354,9 грн.

Сто долларов, согласно прогнозам НБУ, подорожает на несколько пунктов. Торги на межбанке откроются с +2,61 грн. К средине прошлого дня валюта подскочила на 2,4 грн, а под конец дня решила окончательно «добить» гривну.

Евро подскочит еще больше. Межбанковские торги откроются с +13,84 грн.

Что касается российского рубля – он начнет потихоньку шевелиться с «мертвой точки». Десять из них можно будет приобрести за 3,6794 грн.

До этого мы рассказывали, что эпидемия китайского вируса может сказаться на курсе доллара. Как утверждает экономист Егор Комов, в ноябре курс доллара будет колебаться в пределах 28,5-28,8 гривен (гривна потеряет 20-30 копеек).

Помимо эпидемии, негативное влияние на курс валют может оказать и задержка голосования депутатами Верховной Рады за бюджет на 2021 год.

Однако резкого скачка ждать не стоит. Чиновники из НБУ будут делать все возможное, чтобы цифры в обменниках не стали шоком для украинцев - доллар будет дорожать постепенно.

Поверх на эти проблемы, на курс валют оказывают давление и сезонные факторы.

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