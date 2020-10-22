Украинцам рассказали, какой курс валюты ожидать в ближайшее время

Повлиять на курс американской валюты может пандемия. Об этом сообщил аналитик Егор Комов.

По словам эксперта, в ноябре курс будет колебаться в пределах 28,5-28,8 грн/дол, пишет finance.ua. В частности, иностранная валюта прибавит в цене около 20-30 копеек.

Одной из основных причин повышения является пандемия, но ухудшить ситуацию может и задержка голосования за бюджет на 2021 год.

По оценкам Комова, курс доллара приблизится к отметке 28,5 грн/долл постепенно.

"Курс доллара постепенно будет приближаться к новому диапазону, с нижней отметкой в 28,5 грн/долл", - заявил эксперт.

С одной стороны сыграют сезонные факторы, рост спроса на доллары, а с другой - государственная необходимость обслуживать внешние долги.

Стоит отметить, что Международный валютный фонд улучшил прогнозы для Украины по валютному курсу и темпам снижения ВВП.

Так, к 2025 году аналитики МВФ говорят о курсе доллара на отметке 28,10 (предыдущий прогноз – 28,70). Падение ВВП Украины ожидается на 7,2% (предыдущий прогноз – 8,2%).

МВФ составил среднегодовые курсы гривны: в 2020 году – 27,20 грн/дол (по предыдущему прогнозу – 30,0 грн/дол); следующий год – 28,12 грн/дол (а был – 28,9 грн/дол); 2022 год – 27,96 грн/дол (28,6 грн/дол); 2023 год – 28,10 грн/дол (28,7 грн/дол); 2024 год – 28,10 грн/дол (28,7 грн/дол); 2025 год – 28,10 грн/дол (28,7 грн/дол).

По словам министра финансов Сергея Марченко, курс доллара до конца года будет с возможными колебаниями, но не потерпит больших скачков.

На данный момент имеется определенный девальвационный тренд, но он может быстро смениться на ревальвационный под влиянием разных факторов.

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