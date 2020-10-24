Погода в Україні на 24 Жовтня підступно змінить настрій, осінні дощі буквально розділять країну

Так, особливо сильно це відчують жителі Західної України, де дощі йтимуть всюди. Попри це, повітря прогріється до комфортних 14-17 градусів зі знаком «плюс». Вночі очікується похолодання до 8-10 за Цельсієм, повідомляє Politeka.

Схожа картина буде і на півночі, де дощі будуть поєднуватися з 14-17 градусами за Цельсієм. У темний час доби на вулиці різко похолодає: від 7 до 10 градусів.

А ось центр України сьогодні опади "обійдуть стороною". На небі буде невелика хмарність і 15-18 тепла. Після заходу сонця повітря охолоне до 7-11 зі знаком "плюс".

Найбільше осінь сьогодні порадує жителів південних територій, де повітря прогріється до 19-23 градусів зі знаком «плюс». Вночі ж очікується похолодання до 8-11 тепла.

А ось жителів східних областей осінь порадує 13-16 градусами вище нуля. Буде хмарно, а вночі похолодає до 5-8 градусів.

Київську область, так само як і саму столицю, сьогодні атакують локальні дощі. Очікується, що вони пройдуть повз Білу Церкву, Миронівку та Борисполя. На вулиці буде від 13 до 17 градусів. Вночі ж похолодає до 8-10 тепла.

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