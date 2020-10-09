Погода в Украине на выходных 10-11 октября порадует теплом

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, согласно прогнозу, днем на выходных ожидается +16 +20 градусов, на юге до +23 градусов. Прохладнее будет в воскресенье в западных областях, +13 +16 градусов.

Суббота будет преимущественно без осадков, лишь в Одесской, Николаевской, местами в Крыму местами пройдут дожди.

В воскресенье дождей станет больше. Осадки придут на Запад, Юг, частично Восток и Центр Украины.

Где обойдется без существенных осадков, так это в северных областях.

Ночью и утром - местами будут туманы.

Погода в Киеве на выходных 10-11 октября будет теплой, без осадков.

Ранее сообщалось, что летняя погода еще побалует украинцев, задержавшись до конца месяца. Об этом рассказала сотрудник Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, нынешняя зима вряд ли будет морозной: такая вероятность составляет лишь 10%.

В свою очередь, синоптик Вера Балабух говорит, что этой зимой украинцев ждет мало снега, однако страну накроют оттепели и ледяные дожди. Согласно предварительному прогнозу, морозом можно не бояться.

Напомним, бабье лето прорвалось в Украину, кому повезет с теплой погодой больше всех: "до +23..."

Как сообщала Politeka, осень нанесет коварный удар, важное предупреждение синоптика: что придет после ливней.

Также Politeka писала, что октябрь резко превратится в зиму, обрушится мокрый снег: синоптик назвал даты.