Последний месяц осени принесет украинцам дожди и резкие перепады температур

Как пишет Politeka.net, в ноябре нужно доставать теплую одежду и готовиться к осадкам. 23 октября прогноз на следующий месяц опубликовали на официальном сайте Укргидрометцентра.

Как ожидают синоптики, средняя температура по стране составит от +1 до +8 градусов, в горных районах - от 0 до 3 градусов тепла. На западной Украине прогнозируют погодные условия в пределах средних многолетних значений, а на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних показателей.

Представители Укргидрометцентра подчеркнули, что в ноябре в большинстве областей происходит переход средней дневной температуры воздуха к 5 градусам тепла и ниже. В Одесской области, Крыму и некоторых южных районах это наблюдается в декабре, в горах, на Востоке и Северо-Востоке - уже в последние дни октября. Средняя месячная температура воздуха в ноябре, как правило, колебается на отметках термометра от 0 до +7.

Абсолютный максимум зафиксировали на +24 градусах, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами бывало до +29 градусов. Абсолютный минимум - 24 градусов мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами регистрировали до -31, на юге Крымского полуострова и Одесской области в ноябре наблюдали до -13 градусов мороза.

Согласно прогнозу, на Востоке и в Сумской области в ноябре выпадет меньше нормы осадков (28-32 мм), в других регионах значительных отклонений от средних показателей не предвидится - 37-65 мм (до 110 мм в горах).

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