Погода в Украине на 24 октября коварно сменит настроение, осенние дожди буквально разделят страну

Так, особенно сильно это почувствуют жители западной Украины, где дожди будут идти повсюду. Несмотря на это, воздух прогреется до комфортных 14-17 градусов со знаком «плюс». Ночью ожидается похолодание до 8-10 по Цельсию, сообщает Politeka.

Похожая картина будет и на севере, где дожди будут сочетаться с 14-17 градусами по Цельсию. В темное время суток на улице резко похолодает: от 7 до 10 градусов.

А вот центр Украины сегодня осадки «обойдут стороной». На небе будет небольшая облачность и 15-18 тепла. После захода солнца воздух остынет до 7-11 со знаком «плюс».

Больше всего осень сегодня порадует жителей южных территорий, где воздух прогреется до 19-23 градусов со знаком «плюс». Ночью же ожидается похолодание до 8-11 тепла.

А вот жителей восточных областей осень порадует 13-16 градусами выше нуля. Будет облачно, а ночью похолодает до 5-8 градусов.

Киевскую области, так же как и саму столицу, сегодня атакуют локальные дожди. Ожидается, что они пройдут мимо Белой Церкви, Мироновки и Борисполя. На улице будет от 13 до 17 градусов. Ночью же похолодает до 8-10 тепла.

Напомним, осень резко сменит настроение, дожди атакуют новые области: кому не повезет с погодой.

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