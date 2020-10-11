Погода в Украине 11 октября удивит новым настроением, дожди придут «в гости» в ряд новых областей
Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, передает Politeka.
На западе сегодня дождей не будет, хотя рассчитывать на солнце также не стоит. Небо затянет тучами, а воздух порадует скромными 14-18 градусами. Ночью похолодает до 7-12 со знаком «плюс».
На севере украинцам повезет больше – на небе будет небольшая облачность и солнце. На улице ожидается 16-18 градусов выше нуля. Ночью, правда, похолодает до 10-12 тепла.
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А вот в центральных регионах будет непогода: осадки пройдут в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. Столбик термометра прогреется до 17-22 тепла. А вот ночью синоптики прогнозируют от 10 до 12 тепла.
Похожая ситуация будет и на юге Украины: дневные 20-22 градуса тепла будут сочетаться с небольшим дождем. Ночью же резко похолодает: от 12 до 14 тепла.
На востоке сегодня будет обильно поливать: осень не оставит «сухого места». Здесь синоптики прогнозируют от 16 до 19 градусов тепла, которые ночью сменят менее комфортные 9-12 по Цельсию.
А вот жителей Киева и области сегодня осень порадует небольшой облачностью и дневными 16-18 по Цельсию. А вот ночью похолодает до 10-12 тепла.
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