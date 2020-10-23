Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала, як розважається вечорами

Модель стала популярна відносно недавно, після того, як в мережі почали порівнювати зовнішній вигляд Кім Лі разом з Кім Кардашьян. Дівчина не заперечує, що їй лестить подібна увага, адже допомагає розвивати свій Instagram.

Дівчина на своїй сторінці показує, як знімається для модних глянців, з якими магазинами співпрацює і як відпочиває вдома.

Також Кім Лі як виняток демонструє і більш прості кадри. Так, на фото з нічного клубу дівчина показала, як веселиться в незвичайній сукні з вишуканим принтом і сміливим декольте. Більшої відвертості міні-поряд додають вирізи з боків.

"Ці соковиті💖; дуже добре; Бліннн, не знає кордонів;🔥.. мудрість, мудрий купол ні aye neath; О, моя богиня, ти така чудова і Гаряча дитина; найкраща дівчина, яку я коли-небудь бачив 😋; так красиво; ти красивий; Красиво😍 👌 🏿; я на це сподіваюся 🤦🏽♂️😉😎⭐️💎; зосередьтеся на тобі ... 😘 😘 🔥 🔥 ; Вау, кім, це приголомшливо; миле плаття. 🐺 🐺 ; Моя Кіммі, я все ще люблю тебе🌹 🌹 🌹».

Ми також писали, що одель продовжує набирати популярність в мережі завдяки незвичайній зовнішності і стрункій фігурі. Кожен день Лі показує в розділі Сторі, як веселиться на зйомці, змінює іміджі і розбурхує стилем. Так як дівчина рекламує не тільки сукні та костюми, їй вдається залучити широку аудиторію до себе.

На одному з особистих фото Кім з'явилася в тонкому, майже прозорому золотому комбінезоні з глибоким декольте, прозорими виставками з сіточки і нашивками на плечах і рукавах. Такий образ не залишив фанатів байдужими, адже модель практично не приховала свою бюст, навіть виставивши його напоказ.

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