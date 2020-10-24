34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова стривожила шанувальників
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала звернення у своєму мікроблозі в Instagram.
"Просто стою, як дурочка і плачу", - почала свою промову Бузова. Але потім вона пояснила, що вся справа в тривалому ремонті. "Тому що це мій будиночок маленький, моя квартира. І вже тут є труби. Опалення проведено. Так хочеться швидше все закінчити, і знайти будинок свій", - розповіла блогерка.
Схоже не все вийшло так, як планувалося.
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«Я в черговий раз зрозуміла, що все потрібно робити самій. Розраховувати і сподіватися на інших – це просто витрачати час», - додала вона.
Також Бузова показала, як вибирає паркет. При цьому вона засвітила дизайн-проект своєї квартири.
Раніше ми повідомляли, Бузова показала себе в несподіваному образі-фатальної блондинки. Зірка заветилась перед шанувальниками з новим кольором волосся, зачіскою і зухвалим макіяжем, який зайвий раз підкреслив її пишні губи.
"Сьогодні зняли дещо круте для вас, мої хороші, скоро все дізнаєтеся, були приголомшливі образи, ось один з них. Як Вам? Може назад в блонд?",- підписала кадр співачка.
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом.
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.