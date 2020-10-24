Відома співачка Світлана Лобода показала, як проводить відпочинок

Зірка цього разу здалася в чорному купальнику, а образ доповнила прикрасами на шиї. Волосся у Світлани були розпущеними і розпатлані вітром. Співачка дивилася в об'єктив камери, хвалячись ідеальною фігурою. Красуня, як можна помітити по пальмах, вирушила у відпустку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, так як кадр був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "Хороша"

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Світлана Лобода показала бездоганну фігуру, вбравшись в крихітне бікіні.

На опублікованих знімках Лобода позує в крихітному чорному бікіні, яке ефектно підкреслює її і без того точену фігуру. Як можна помітити, засмага у співачки просто неймовірний.

"Тіло просто еталон... Золота рибка...", "богиня", - пишуть її шанувальники", - писали фанати.

Ми писали, що популярна виконавиця Світлана Лобода вирішила порадувати шанувальників, показавши головну гордість в облягаючому вбранні.

"Друзі, Спасибі Вам за відданість і любов всі ці роки. Експериментальний Альбом #SoldOut тричі платиновий!! Сингл # BoomBoom вже отримав свою першу платину. Як то кажуть : "Верчу-кручу куди хочу"», - йдеться в повідомленні.

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