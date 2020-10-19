Младшая сестра Светланы Лободы Ксения показала свое утро

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

«Если не начать день с чашечки вкусного кофе, то зачем тогда просыпаться...», - написала девушка.

Ксения Лобода опубликовала фото, на которых позирует сидя в кресле-качалке, обернувшись пледом. В руках она держит чашку ароматного напитка.

При этом плечо девушка оставила открытым, что придает снимку особой пикантности.

Волосы девушки собраны в пучок, а глаза закрыты солнцезащитными очками. ОБраз дополняют украшения с камнями и красный маникюр.

«Ой, это точно», «Хорошего дня 😇😉», «Крутой плед», - комментируют пост в социальной сети.

Ранее мы сообщали, что младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы Ксения похвасталась красотой во время отдыха с возлюбленным.

«Провожаем последние дни тепла ☀️», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Ксения Лобода позирует с возлюбленным во время отдыха на яхте, эффектно демонстрируя идеальную фигуру.

Ксения Лобода запечатлена в мини-платье, которое обнажает плечи.

Напомним, фигуристая сестра Светланы Лободы показала эффектные позы в платье с вырезами.

Также Politeka писала, что младшая сестра Светланы Лободы Ксения сверкнула глубоким декольте, вскружив голову мужчинам.

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная сестра Светланы Лободы Ксения показала себя на пляже рядом с красавчиком.