Красуня не може вибрати

Відома модель Олена Преснякова, яка є невісткою Алли Пугачової, показала себе і попросила про допомогу

На фото красуня позувала в чорному топі і лосинах. Волосся у Олени було розпущеним, а образ дівчина доповнила прикрасою на шиї. Преснякова стояла перед дзеркалом і посміхалася, знімаючи себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цей або..",- підписала фотографію дівчина.

На другому знімку вже Олена здалася в бежевому топі і штанях. Красуня показувала себе, демонструючи витончену фігуру.

"Ну все, тепер на йозі сама модна буду))", - підписала другий знімок красуня.

Під кадром були два варіанти відповіді і модель запропонувала вибрати колір її вбрання, так як сама не змогла визначитися.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже Олена опублікувала фото в сторіс, але так і хочеться додати: "кращий ракурс, неможливо відірвати погляд".

Ми повідомляли, що відома Московська модель Олена Преснякова (Краснова) полонила розкішним образом.

Красуня одягла міні спідницю чорного кольору і сірий светр з шийкою. Зверху вона накинула довге пальто і шарф. Ніжки моделі прикрашали масивні чоботи. Образ Краснова доповнила золотим ланцюгом і сонцезахисними окулярами.

Нагадавши, молода невістка Пугачової зворушила чуттєвої зйомкою без білизни

А ще Politeka писала, що роздягнена невістка Пугачової блиснула пружними формами без нижньої білизни

Також Politeka повідомляла, що молоденька невістка Алли Пугачової спокусила ідеальними рельєфами в міні-ТОПі



