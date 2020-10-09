Российская модель Алена Краснова, которая является невесткой певицы Аллы Пугачевой, похвасталась красотой в новой нежной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Самая чувственная съемка», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Краснова позирует в одном платье без белья, эффектно демонстрируя точеную фигуру во всей красе. Увиденное произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.

«Класс», «какая красивая», «красота и любовь спасут мир) С удовольствием бы посмотрела какой нибудь роман с тобой главной роли. Красивая ты», «это очень красиво», «нежная, как цветочек», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная московская модель Алена Преснякова, которая является невесткой Аллы Пугачевой, сверкнула ангельским личиком в новой фотосессии

Девушка позировала в белом коротком платье, которое, к тому же, было очень пышным. Преснякова сидела, поджав коленки и немного наклонившись вперед. Юная красотка оголила свои нежные плечи, спину и стройные ножки в сапогах. Выглядела девушка на все 100%. Красная помада добавила образу пикантности и женственности. Муж Алены, внук примадонны Никита Пресняков точно будет в восторге от такого образа.

Напомним, что Алена Преснякова в дерзком мини опозорилась на свадьбе: "И эту на сцену , а ещё три малолетки на подходе".

Как сообщала Politeka, Алена Преснякова раздразнила молодым телом в тесном топе, горячие кадры: повезло Преснякову.

Также Politeka писала, что Алена Преснякова восхитила идеальными ножками в экстремальном мини: "Срочно на обложку".