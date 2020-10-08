Известная московская модель Алена Преснякова, которая является невесткой Аллы Пугачевой, показала достоинства без лифчика

Как известно, об отношениях Никиты Преснякова – внука Аллы Борисовной с модой красоткой Аленой Красновой стало известно летом 2014 года. Именно тогда в Instagram певца появились первые снимки пары.

Уже в сентябре 2014 Никита познакомил девушку со своей мамой Кристиной Орбакайте. А уже через три года молодой человек сделал предложение свое избраннице. На момент предложения руки и сердца Алена Краснова жила с Пресняковым в доме, где прошло детство внука Аллы Пугачевой.

Теперь пара постоянно публикует фото вместе, посещает мероприятия в стильных образах и даже радует совместными челленджами в смелых образах.

Однако, личные фото Алены в Инстаграм также очень популярны. Красотка обладает эффектной внешностью, поэтому каждый снимок сразу обсуждают фанаты. На кадре, на котором Алена показывает лишь бюст без белья и распахнув пиджак, можно увидеть стройное тело девушки в новом свете.

Вот как реагируют фанаты:

«Красота🔥🔥🔥🔥; Доброе утро, волшебство; Аленочка,красиво как!!😍; Не тот палец 👈🏼🖕🏼; превосходно!».

Напомним, Алена Преснякова позировала в белом коротком платье, которое, к тому же, было очень пышным. Преснякова сидела, поджав коленки и немного наклонившись вперед. Юная красотка оголила свои нежные плечи, спину и стройные ножки в сапогах. Выглядела девушка на все 100%.

Ранее мы писали, что Алена Преснякова с мужем были запечатлены во время чувственного танца. Пресняков позирует в строгом костюме, а сама модель – черном платье в белый горошек на тонких лямках. Красотка страстно прижалась к своему возлюбленному, не скрывая чувств.

Напомним, самоуверенный внук Пугачевой похвастался неожиданным талантом, видео: "Настоящий ковбой".

Как сообщала Politeka, невестка и внук Пугачевой не сдержались и показали свою страсть на камеру: «Шикарная пара».

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой напугала изнуренным видом в купальнике: «Хватит худеть, не красиво»