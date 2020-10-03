Известная московская модель Алена Преснякова, которая является невесткой Аллы Пугачевой, пощеголяла в мини-топе

Красотка часто публикует в своем Инстаграм фото, на которых хвастается совершенной фигурой, сообщает Politeka.net. В этот раз модель предстала в коротком топе, благодаря которому стали видны невероятные рельефы с просвечивающимися ребрами.

Алена обтянула грудь неплотной тканью, а длина соблазнительного наряда дала полюбоваться идеальной талией и соблазнительным изгибом.

Брюки из ткани, похожей на кожу, были на высокой посадке, а тонкий поясок, как нельзя лучше выделил стройную талию.

Красивые аксессуары с черной косыночкой и сумочкой на плече - отлично дополнили образ.

"Осеннее настроение 🍂", - написала Преснякова.

Всего за 10 минут пост собрал более 500 лайков.

"Мы посмотрели ваш профиль и были очарованы вашим стилем 😍", "Что за девочка 💞", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны 140 тысяч пользователей сети.

Напомним, Алена Преснякова позировала в белом коротком платье, которое, к тому же, было очень пышным. Преснякова сидела, поджав коленки и немного наклонившись вперед. Юная красотка оголила свои нежные плечи, спину и стройные ножки в сапогах. Выглядела девушка на все 100%.

Ранее мы писали, что Алена Преснякова с мужем были запечатлены во время чувственного танца. Пресняков позирует в строгом костюме, а сама модель – черном платье в белый горошек на тонких лямках. Красотка страстно прижалась к своему возлюбленному, не скрывая чувств.

Напомним, самоуверенный внук Пугачевой похвастался неожиданным талантом, видео: "Настоящий ковбой".

Как сообщала Politeka, невестка и внук Пугачевой не сдержались и показали свою страсть на камеру: «Шикарная пара».

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой напугала изнуренным видом в купальнике: «Хватит худеть, не красиво».