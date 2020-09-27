Известная московская модель Алена Преснякова, которая является невесткой Аллы Пугачевой, сверкнула ангельским личиком в новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото. Девушка позировала в белом коротком платье, которое, к тому же, было очень пышным. Преснякова сидела, поджав коленки и немного наклонившись вперед. Юная красотка оголила свои нежные плечи, спину и стройные ножки в сапогах. Выглядела девушка на все 100%. Красная помада добавила образу пикантности и женственности. Муж Алены, внук примадонны Никита Пресняков точно будет в восторге от такого образа.

За час пост Пресняковой оценило более 1,5 тысячи человек. Поставила лайк под фото мама Никиты Преснякова, известная певица Кристина Орбакайте. Поклонники модели написали ей массу комплиментов.

«Алёна, Вы очень красивая!», «Алена, ты прекрасна!», «Вы очень стильная», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Преснякова вместе с Никитой выступила на свадьбе у друзей. Парочка решила перепеть знаменитую песню Zombie группы The Cranberries. Сама Алена была одета в белое короткое платье, а ее муж - в строгий фрак.

Напомним, что Алена Преснякова в дерзком мини опозорилась на свадьбе: "И эту на сцену , а ещё три малолетки на подходе".

Как сообщала Politeka, Алена Преснякова раздразнила молодым телом в тесном топе, горячие кадры: повезло Преснякову.

Также Politeka писала, что Алена Преснякова восхитила идеальными ножками в экстремальном мини: "Срочно на обложку".