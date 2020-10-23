Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала себе і запропонувала вибір
На фото Фреймут позувала в чорній сукні з корсетом і великим декольте. Красуня не одягла білизну, а образ доповнила босоніжками. Зірка стояла на тлі стіни, демонструючи ідеальну фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Натисни і вибери собі надихаючу фразу", - підписала фото Фреймут.
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У цей момент з'явився напис:"навіть якщо дуже погані справи і не хочеться жити, все одно йдіть в душ і доглядайте за собою".
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як знімок виявився в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "збуджує".
Повідомлялося, що українська телеведуча Маша Єфросиніна стане запрошеною суддею шоу» Танці з зірками " на дев'ятому прямому ефірі.
Як відомо, щотижня продюсери запрошують суддю і ведучого, які повинні внести родзинку в шоу.
"Це буде незабутньо! Вже дуже скоро ми розкриємо тему дев'ятого прямого ефіру, дочекайтеся", - підписали фото автори аккаунта.
Ми писали, що 38-річна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка бере участь у проекті "Танці з зірками" поділилася зі своїми шанувальниками правилом етикету, що стосується коктейлів.
За її словами, існують певні правила етикету, яких слід дотримуватися.
Нагадавши, нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на " Танцях з зірками"
А ще Politeka писала, що Фреймут розкрила правду про важке дитинство і свою матір
Також Politeka повідомляла, що розохотжена Кухар дала жару з красенем з "Танців з зірками", кадри із закулісся