38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, участвующая в проекте "Танці з зірками", показала свою маму

Поклонники знаменитой украинской блондинки ведут фан-странички в Инстаграм, где публикуют различные фото своего кумира, передает Politeka.net. Так, в одной из групп появилось редкое фото звезды со своей матерью.

На снимке совсем юная Ольга предстала в полосатой маечке и светлых джинсах. На плечике у блондинки - модная по тем временам сумочка.

Мать Ольги выглядела счастливо, женщина улыбалась и нежно смотрела в камеру.

«Моя мама, когда у меня уже появилось декольте, запрещала мне скакать на скакалке, и говорила, что это очень неприлично, когда груди трясутся. Представляете, как меня воспитывали? На дискотеках, когда другие танцевали, я думала: «Боже, какие глупые танцы» и стояла себе у батареи никому не нужная», - процитировали Ольгу авторы поста.

За неделю пост собрал почти 300 лайков и много комментариев:

"Вы очень красивая,душевная и мудрая.

Хотя мои дочери говорят,что я тоже их очень строго воспитывала.😃 Всем Счастья!!!❤️🙏🏻🌺", "Олечка вы такая умница ,вы очень сильная и душевная!!!!Я искренне болею за Вас!!!!Вы правильно делаете что поднимаете вопросы буллинга ,это важно! Я после съемок на СТБ отгребла от хейтеров много негатива,и понимаю как это больно!Но Вы, Ольга, пример сильной девушки❤️❤️❤️❤️❤️Гордимся Вами🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ", "Оля, но шарм неровторности и женственности всегда с Вами", "Оля, мы ожидаем продолжения ваших танцев с Екатериной. Было похоже только на разминку :)".

Напомним, что кокетливая Фреймут нежно прильнула к звездному судье "Мастер Шеф": "Когда хочется особенного...".

Как сообщала Politeka, самоуверенная Фреймут вызвала Кухар на батл и громко опозорилась, появилось видео.

Также Politeka писала, что скандальную Фреймут застукали за странным занятием с Кухар из «Танців з зірками».