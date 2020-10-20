Украинская телеведущая Ольга Фреймут уже начала готовиться к новому выпуску шоу "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила видео своей очередной репетиции на своей странице в "Инстаграм". После успешного выступления в восьмом эфире танцевального шоу, она вместе с партнером Ильей Падзиной начали разучивать денс ап под руководством хореографа Яны Заец.

В ролике Ольга Фреймут предстала в коротком черном платье с развевающимися рукавами, черных лоссинах и контрастных розовых туфлях на высокой шпильке. В какой-то момент телеведущая набросила сверху розовое пальто. Илья Падзина пришел танцевать в спортивном костюме, кросовках и подвернутой шапочке на макушке.

"Моя богиня денс апа", - отметила Яна Заец, пока снимала ролик. - "Мы уже тренируемся".

"Это мой любимый танец", - призналась Ольга Фреймут на видео.

Ранее звезда "Ревизора" неоднократно устраивала перепалки с судьей "Танців з зірками" Екатериной Кухар. Так в одном из последних выпусков балерина раскритиковала Фреймут и заявила, что "в движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности". Ольга вызвала свою оппонентку на баттл.

Екатерина Кухар согласилась и показала вместе с Фреймут отдельный номер в девятом выпуске. Многие телезрители возмутились, что так и не увидели настоящего танца на паркете.

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