Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала себя и предложила выбор

На фото Фреймут позировала в черном платье с корсетом и большим декольте. Красотка не надела белье, а образ дополнила босоножками. Звезда стояла на фоне стены, демонстрируя идеальную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нажми и выбери себе вдохновляющую фразу", - подписала фото Фреймут.

В этот момент появилась надпись: "Даже если очень плохие дела и не хочется жить, все равно идите в душ и ухаживайте за собой".

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как снимок оказался в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Возбуждает".

Сообщалось, что украинская телеведущая Маша Ефросинина станет приглашенной судьей шоу «Танці з зірками» на девятом прямом эфире.

Как известно, каждую неделю продюсеры приглашают судью и ведущего балкона, которые должны внести изюминку в шоу.

«Это будет незабываемо! Уже очень скоро мы раскроем тему девятого прямого эфира, дождитесь», - подписали фото авторы аккаунта.

Мы писали, что 38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, участвующая в проекте "Танці з зірками" поделилась со своими почитателями правилом этикета, касающимся коктейлей.

По ее словам, существуют определенные правила этикета, которых следует придерживаться.

Напомним, новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками"

А еще Politeka писала, что Фреймут раскрыла правду о тяжелом детстве и своей матери

Также Politeka сообщала, что раззадоренная Кухар дала жару с красавцем из "Танців з зірками", кадры из закулисья



