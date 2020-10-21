Судья "Танці з зірками" Екатерина Кухар приятно вровела время с бывшим участником шоу Арамом Арзуманяном
Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось видео совместных развлечений звезд в перерывах между съемками. Как оказалось, Арам посетил балетную постановку, в которой танцевала Екатерина Кухар. После выступления они встретились в фойе и обсудили последний выпуск "Танців з зірками".
Стоит отметить, что актер Арам Арзуманян вместе со своей партнершей Тоней Руденко вылетели из пятого эфира танцевального шоу. Во время восьмого выпуска они заменили заболевших Позитива (Алексея Завгороднего) и Юлию Сахневич. Несмотря на все старания, пару в очередной раз выгнали с проекта. Арзуманян с юмором припомнил Екатерине низкую оценку:
"Катюш, я бы поставил вам 10, но так как Позитива не было - 8".
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В ответ Кухар иронично поинтересовалась, планирует ли Арам возвращаться на проект, чтобы снова его покинуть.
"Я надеюсь, ты третий раз не будешь уходить из нашего шоу?", - поинтересовалась балерина. - "Ты это делаешь оригинальнее всех, лучше всех, и два раза от нас еще никто не уходил".
В ответ Арам Арзуманян не стал исключать такой возможности: "Я лучше всех это делаю. Я буду первым, кто уйдет трижды, наверное". После этого он поделился впечатлениями от спектакля.
"Спасибо за балет, я был первый раз, но скажу честно, обвенчался с балетом навсегда. Ничего не понял, но было очень круто", - рассказал Арам, а Кухар ему тут же пообещала: "Я тебе сейчас все расскажу".
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