Відома співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе і задала каверзне питання

На фото Санта позувала в шикарній червоній сукні і без білизни, зате з великим декольте. Волосся красуня зібрала назад і посміхалася на камеру, взявшись руками за талію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цієї неділі буде ефір "тріо", де до кожної пари додасться зірковий учасник "Танців з зірками" минулих сезонів

Як думаєте, з ким ми готуємо бомбу?!",- написала Санта.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Даніель Салем", "Санта, ти красуня, ти супер, захоплююся тобою", " з Могилевською?", "Богиня Олімпу", "впевнена це буде вогненно", "Анна Різатдінова", "хотілося б з Іраклі", "Шикарна і супер чарівна".

Повідомлялося, що екс-солістка ВІА-Гри і зірка шоу» Танці з зірками " Санта Дімопулос розповіла про жіночу дружбу і підкорила виглядом в спокусливому образі.

Так, Дімопулос вирішила поміркувати на тему висловлювання про те, що»жіночої дружби не буває".

"І не так давно я усвідомила, що дружба – це не обов'язково взаємовиручка, це ще й спілкування заради задоволення!.. Виявляється, в основі дружби лежить ... взаємна симпатія і спілкування на рівних", - написала співачка.

Нагадавши, позитив, який вилетів з "Танців з зірками", повідав про життя з дружиною-ревнивицею

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