Участница «Танці з зірками», экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос поделилась новыми впечатлениями от телешоу

Как передает Politeka.net, об этом жгучая брюнетка рассказала у себя в Instagram.

Димопулос призналась, что для нее танец – это не только кайф от процесса, не только работа, вызовы и сцена, это - еще и диалог со зрителем.

«Обожаю наш с вами диалог и веду его каждую неделю в эфире шоу «Танцы со звездами»: с помощью танца рассказываю вам о себе, о том, какая я есть, о своих эмоциях, переживаниях.

Рассказываю вам это со всей страстью и честностью, любовью и отдачей», - поделилась она.

Санта также сообщила, что рада, когда все слышает ее рассказ.

«Об этом говорит ваша поддержка, ваши голоса и отзывы. Для меня это самая важная причина двигаться дальше, самая крутая мотивация, самый главный ответ на вопрос «зачем?!»

Потому что я чувствую, поддержку! Значит, все не зря», - отметила участница проекта.

В воскресенье, 18 октября, состоится новый эфир шоу «Танцы со звездами» и Санта Димопулос со своим партнером подготовила новый танец, которым она готова удивить всех.

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Поклонники звезды не остались в стороне и сообщили, что с нетерпением ждут выступления.

"Ждём!!! Болеем за Вас!!! ❤️❤️❤️", "Я болею за вас, Санта! Не подведите!", - пишут они.

Напомним, Димопулос и Мейхер из "Танців з зірками" высказали все, что думают друг о друге.

Как сообщала Politeka, знойная Санта Димопулос поразила откровением о «Танцях з зірками»: «Я даже не подозревала…».

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