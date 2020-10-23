32-річна хореограф із "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова викликала ажіотаж просоченими любов'ю фото з чоловіком

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком - пара вже 11 років разом і виховує двох дітей. На фото Ілона і її благовірний продемонстрували ніжності, обійми та поцілунки.

Приводом для зворушливого посту став день народження Івана. Гвоздьова вразила емоційним зізнанням.

"Рідний мій, коханий мій чоловік, я вітаю тебе з Днем народження 🥳. Сьогодні ти став на рік мудрішим☺ дякую тобі коханий, що ти є, що ти поруч зі мною завжди, що любиш мене такою різною, часом нестерпною, але так чесно і щиро☺. Спасибі, що подарував мені чудових діток. Спасибі за міцний фундамент під ногами, за смачні вечері, за посмішку наших дітей, за твоє терпіння до моєї творчості🙈 💃. Ти чудова людина, спасибі, що робиш мене щасливою кожен день!🥰 💃 🙏 ", - тепло підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, відзначаючи, наскільки хороший собою чоловік Гвоздьової та бажаючи парі всіляких благ. Примітно, що лайк поставила навіть суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар.

"Ви дуже гарна пара. Щастя Вам"

"Які ви красиві 🔥 🔥 🔥 "

"Такий симпатичний чоловік, очі красиві☺ вітаю!"

"Ілоша ви така гарна пара❤️ щастя вам і вашим діткам👑"

"Ви так і світитеся!"

"Він красень у тебе!👍"

"Щастя вам ❤️ ви так схожі з чоловіком👏"

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова крупно пошкодувала про свої слова про Полякової:"мене мама по-іншому виховувала".

А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова приголомшила кадрами з палати відразу після народження сина: «встигла...».

Також Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова з дитиною на руках зважилася на одкровення: «все перевернулося з ніг на голову».