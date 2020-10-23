32-летняя хореограф из "Танців з зірками" Илона Гвоздева вызвала ажиотаж пропитанными любовью фото с мужем

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала со своим супругом Иваном Хомячуком - пара уже 11 лет вместе и воспитывает двух детей. На фото Илона и ее благоверный продемонстрировали нежности, объятия и поцелуи.

Поводом для трогательного поста стал день рождения Ивана. Гвоздева впечатлила эмоциональным признанием.

"Родной мой, любимый мой муж, я поздравляю тебя с Днём рождения 🥳. Сегодня ты стал на год мудрее🙏👌 Спасибо тебе любимый, что ты есть, что ты рядом со мной всегда, что любишь меня такой разной, порой невыносимой, но так Честно и Искренне👌🥰. Спасибо, что подарил мне замечательных деток. Спасибо за крепкий фундамент под ногами, за вкусные ужины, за улыбку наших детей, за твоё терпение к моему творчеству 🙈💃🏽. Ты замечательный человек, спасибо, что делаешь меня счастливой каждый день!🥰💃🏽🙏", - тепло подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отмечая, насколько хорош собой муж Гвоздевой и желая паре всяечских благ. Примечательно, что лайк поставила даже судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар.

"Ви дуже гарна пара. Щастя Вам"

"Какие вы красивые 🔥🔥🔥"

"Такой симпатичный муж, глаза красивые☺ Поздравляю!"

"Илоша вы такая красивая пара❤️ счастья вам и вашим деткам👑"

"Вы так и светитесь!"

"Он красавчик у тебя!👍"

"Счастья вам ❤️ вы так похожи с мужем👏"

Напомним, что Илона Гвоздева крупно пожалела о своих словах о Поляковой: "Меня мама по-другому воспитывала".

А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева огорошила кадрами из палаты сразу после рождения сына: «Успела…».

Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева с ребенком на руках решилась на откровение: «Все перевернулось с ног на голову».