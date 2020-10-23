Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, показала себе в незвичайному образі і розповіла про важливе

На фото красуня позувала в кольорових спідниці і ТОПі. Ніколь сіла на коліна перед дзеркалом біля ліжка. Волосся дівчина залишила розпущеним, а знімала себе на телефон. Фото вийшло досить милим і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Keep it colorful 🎨. #werbungwegenmarkennennung

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"Зберігайте барвистість", - написала Ніколь під фотографією.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мишка", " в барвистих костюмах, Велика краса!", "Тропічна Краса!", "Ти рай", "це плаття виглядає так добре", "дуже свіжо і красиво, як ти", "ти як завжди приголомшлива", "Вау ... Ти такий милий", " куди мені відправити лист?", "Супер приємно", " чекаю моїх лайків ??", "Люблю тебе, місіс Марі", " у тебе така позитивна атмосфера!", "Приголомшлива картинка, дівчина, зроби свою справу", "чудово, Я люблю твій стиль".

Повідомлялося, що відома модель Ніколь Потуральскі похвалилася спекотним чином.

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✋🏽👋🏾✌🏼

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Знаменитість сфотографувалася в кімнаті, позуючи в дуже короткій блузці, яка оголила її плоский животик і підкреслила природну стрункість. 

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