Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, показала себе в незвичайному образі і розповіла про важливе

На фото красуня позувала в кольорових спідниці і ТОПі. Ніколь сіла на коліна перед дзеркалом біля ліжка. Волосся дівчина залишила розпущеним, а знімала себе на телефон. Фото вийшло досить милим і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зберігайте барвистість", - написала Ніколь під фотографією.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мишка", " в барвистих костюмах, Велика краса!", "Тропічна Краса!", "Ти рай", "це плаття виглядає так добре", "дуже свіжо і красиво, як ти", "ти як завжди приголомшлива", "Вау ... Ти такий милий", " куди мені відправити лист?", "Супер приємно", " чекаю моїх лайків ??", "Люблю тебе, місіс Марі", " у тебе така позитивна атмосфера!", "Приголомшлива картинка, дівчина, зроби свою справу", "чудово, Я люблю твій стиль".

Повідомлялося, що відома модель Ніколь Потуральскі похвалилася спекотним чином.

Знаменитість сфотографувалася в кімнаті, позуючи в дуже короткій блузці, яка оголила її плоский животик і підкреслила природну стрункість.

Нагадавши, молода коханка Бреда Пітта побешкетувала в лісі, відчинивши шкіряне вбрання

А ще Politeka писала, що молода коханка Бреда Пітта в купальнику блиснула пружним бюстом в променях сонця

Також Politeka повідомляла, що молода коханка Бреда Пітта побешкетувала перед дзеркалом в спальні, задерши футболку



