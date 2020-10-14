Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, показала себя и рассказала о путешествиях

На фото Николь позировала в купальнике, а также обвязалась накидкой. Звезда залезла на тумбочку, демонстрируя подтянутое тело в солнечных лучах. Волосы у модели были собраны назад, а образ дополнила Потуральски небольшим макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уютное дождливое утро. Как сильно я скучаю по путешествиям, особенно в те времена ...", - написала Николь.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая красивая", "так красиво! откуда твой купальник?", "Королева", "даже в таких ярких оттенках", "Этот купальник потрясающий, как и ты", "Я схожу с ума от твоей красоты", "Безумный ангел", "Ты украла мое сердце", "Ты так хорошо выглядишь, Нико", "Наслаждайся каждым моментом! Семья, путешествия и жизнь! Любите ваш контент!", "Взрывоопасная леди".

Мы сообщали, что модель Николь Потуральски похвасталась красотой в джинсовом наряде.

«Семья», - коротко подписан снимок.

Уточним, что на опубликованном снимке Потуральски облокотилась об байк, эффектно расставив при этом ноги в джинсовых мини-шортах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, молодая любовница Брэда Питта пошалила перед зеркалом в спальне, задрав футболку

А еще Politeka писала, что молодая любовница Брэда Питта сверкнула идеальной фигурой на прогулке

Также Politeka сообщала, что молодая любовница Брэда Питта в сарафане без нижнего белья впечатлила естественностью



