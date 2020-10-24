Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе в максимально жаркому образі

На кадрах зірка позувала в прозорому мереживному вбранні з величезним декольте. Можна побачити пишний бюст дівчини, який виявився не закритий білизною. Кассандра на декількох кадрах спробувала показати найапетитніші місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива в рожевому", "як ти можеш бути такою ідеальною", "я хочу одну ніч з тобою, я можу зробити тебе щасливою цієї ночі", "спокуслива бейба", "Чертовски жарко", "прекрасна мрія", "Рожевий виглядає на тобі приголомшливо", "чудово виглядає моя принцеса ти одна з найкрасивіших дівчат в світі в моєму серці", " рожевий .... Мій улюблений Ісус, ніякі слова на будь-якій мові не можуть описати, наскільки ти чудова", "це спокуслива бомба".

Нагадаємо, популярна мексиканська модель Playboy Кассандра Сьєнега влаштувала гарячу зйомку в тісній душовій кабінці.

Сьенега була одягнена в мініатюрне бікіні, яке насилу могло прикрити її апетитні форми. Дівчина вирішила додати вогника і застигла в непристойній позі, щоб фоловери могли розглянути найсолодше.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" вразила соковитими видами в одній хутряній шапці

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