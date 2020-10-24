Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про новий контент

На фото Кайлі позувала в помаранчевій короткій сукні. Образ модель доповнила маленькою сумочкою, а сама сиділа в кріслі. Красуня відвела погляд від камери, але демонструвала ідеальні ніжки в босоніжках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"подивіться моє нове відео на YouTube!",- написала дівчина.

Фанати поставили мільйони лайків під кадром і написали коментарі:

"Удачі всім, хто читає це", "улюблена в світі Мамасіта", "Mamasita", "так, моя королева", " Абсолютно чудова!", "Кайлі робить роздачу", "я думаю, вона купила сумку в міні, хе-хе", "О ні, панчіх розірваний"," Люблю апельсиновий на тобі"," не можу дочекатися, щоб побачити твої костюми в цей Хеллоуїн"," сходи в колготках тепер можлива"," на мить я подумав, що це ти", " ні, міс, зараз там, де вона є. Продовжувати".

Повідомлялося, що американська модель Кайлі Дженнер вбралася в леопардові лосини, показавши бездоганну фігуру у всій красі.

"Погана кішечка. Моя нова колекція леопардових лосин", - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих знімках Кайлі Дженнер позує в леопардових лосинах, демонструючи на камеру пишність сім'ї Кардашьян.

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