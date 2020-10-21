Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила видами в бикини

Звезда с пышными формами вызывает восторг у миллионов поклонников, сообщает Politeka.net. В одной из фан-страничек знаменитости регулярно появляются фото и видео с кумиром.

В одном из последних постов Кайли предстала сидящей на диване возле бассейна. (Чтобы посмотреть на видео, доскролльте до конца страницы). Красотка была в крохотном бикини, которое подчеркнуло ее роскошные объемы.

Грудь едва ли не выскальзывала из маленького лифчика, что придавало образу большей интриги и пикантности.

Крохотные плавочки оголяли ягодицы, благодаря маленьким лямках, они были практически незаметны на теле жгучей красотки.

Раскованная Кайли немного выгнулась на диване и стала демонстративно брызгать себя спреем, вероятно, для загара. Выглядело это очень соблазнительно.

"я имею в виду, что она плохая 😝🤤🔥", - написали авторы поста.

За 10 часов пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев. Пользователи сети оценили столь жгучий образ модели и написали много приятных сообщений.

"Фантастическая", - отметил один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в кротком, блестящем, персиковом платье. Облегающий наряд подчеркнул тонкую талию, пышные бедра и грудь звезды.

Кроме украшений, образ дополнил маникюр под цвет наряда. Вид у знаменитости был впечатляющим.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в экстравагантном декольте и колготках, сделанных с принтом леопарда.

«Дикая вещь. Я так должно ждала и наконец-то оно здесь», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, что Кайли Дженнер с жаром погладила свой пышный бюст

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