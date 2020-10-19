Модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер показала безупречную фигуру, нарядившись в «хищный» наряд
Кадр опубликован в Instagram знаменитости, передает Politeka.
«Дикая вещь. Я так должно ждала и наконец-то оно здесь», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Кайли позирует в экстравагантном декольте и колготках, сделанных с принтом леопарда. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Королевский размер», «не могу дождаться», «вот это ты бомбезно выглядишь», «выглядишь очень мило», «королевский вид», «ну наконец-то», «крутая малышка», - пишут они.
До этого мы писали, что модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала себя в новом провокационном образе
Знаменитость последовала примеру своей сестры Кендалл Дженнер и также примерила эффектный наряд из новой коллекции французского Дома моды Givenchy, которую недавно представили на Неделе моды в Париже.
На ней было одето полностью прозрачное мини-платье, украшенное многочисленными кристаллами. Девушка эффектно показала свою фигуру и стройные ноги, одев черные трусы и забыв про бюстгальтер. Чтобы прикрыть провокационный вид, сверху Кайли Дженнер одела кожаный чехол.
Напомним, что Кайли Дженнер с жаром погладила свой пышный бюст
Также Politeka писала, что мокрая Белла Хадид с подружками в микро-бикини устроила вечеринку на пляже
А еще Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в дерзком мини показала, чем наградила ее природа