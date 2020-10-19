Модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер показала безупречную фигуру, нарядившись в «хищный» наряд

Кадр опубликован в Instagram знаменитости, передает Politeka.

«Дикая вещь. Я так должно ждала и наконец-то оно здесь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Кайли позирует в экстравагантном декольте и колготках, сделанных с принтом леопарда. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Королевский размер», «не могу дождаться», «вот это ты бомбезно выглядишь», «выглядишь очень мило», «королевский вид», «ну наконец-то», «крутая малышка», - пишут они.

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Знаменитость последовала примеру своей сестры Кендалл Дженнер и также примерила эффектный наряд из новой коллекции французского Дома моды Givenchy, которую недавно представили на Неделе моды в Париже.

На ней было одето полностью прозрачное мини-платье, украшенное многочисленными кристаллами. Девушка эффектно показала свою фигуру и стройные ноги, одев черные трусы и забыв про бюстгальтер. Чтобы прикрыть провокационный вид, сверху Кайли Дженнер одела кожаный чехол.

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