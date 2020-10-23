Українці можуть втратити гроші після нового рішення Кабінету Міністрів

21 жовтня уряд затвердив новий порядок надання інформації державними органами для суб'єктів фінансового моніторингу, пише «Страна».

Тепер суб'єкти від банків, страхових компаній і ломбардів до ріелторів і адвокатів зможуть зв'язуватися з Держфінмоніторингом, Державною податковою службою, митницею та іншими органами, щоб щось дізнатися або підтвердити відомості, які надали клієнти.

У новому документі визначено терміни надання відомостей. Держфінмоніторинг повинен відповісти за 2 робочих дні. Всім іншим державним органам і державним реєстраторам дається до 10 робочих днів.

Всі відомості вони повинні надавати безкоштовно.

При цьому фінансисти мають можливості і повноваження для блокування коштів і арешту рахунків, тобто легко можуть залишити людину без грошей.

Велика загроза тут з'являється для тих, хто отримує зарплату "в конверті", а таких в Україні чимало.

Банкіри відзначають, що якщо при відкритті рахунку (або при верифікації) людина вказав в анкеті дохід на рівні 5 тисяч гривень, а потім почав щомісяця зараховувати на нього по 20-30-40 тисяч гривень, - у нього точно будуть проблеми. Тобто банк може спочатку заблокувати кошти на рахунку, і клієнтові треба буде документально довести, що гроші були зароблені легально, з них сплачені податки.

Якщо доказів не буде, то задіють стандартні санкції:

* Гроші заморозять на місяць, а інформацію про клієнта відправлять в Держфінмоніторинг на перевірку.

* Якщо перевірка в Держфінмоніторингу покаже, що людина не злочинець і не знаходиться в розробці правоохоронних органів з економічних злочинів, то гроші розморозять. Однак картковий рахунок напевно закриють в примусово порядку. Часто при цьому не дають ніяких пояснень. Буде стандартна відповідь - "ви небажаний клієнт для нашого банку".

* Гроші або видадуть готівкою через касу, або перераховувати на рахунок в іншому банку. Якщо при відкритті рахунку людина вказувала реквізити інших своїх банківських рахунків.

* Людина відразу потрапить в чорний список-список клієнтів, які не пройшли фінансовий моніторинг, яких тепер вважають проблемними. Це означає, що рахунок в цьому банку ніколи відкрити не вдасться. А також що при переказі коштів з рахунку (розблокованих) це грошове перерахування обов'язково позначать. Тобто банк-одержувач побачить, що у його клієнта були проблеми з фінмоніторингом в іншому банку.

* Кожен банк має свою особисту базу даних проблемних по фінмоніторингу клієнтів, і ділиться цими відомостями. Є неформальний обмін інформацією, який офіційно дозволений новим профільним законом. Банки розповідають один одному про клієнтів, які провалили (не пройшли) у них перевірку на фінансовий моніторинг. Від таких клієнтів зазвичай намагаються позбутися, щоб не мати проблем при перевірках з Нацбанком. Це означає, що слідом за закриттям одного банківського рахунку, можуть піти закриття рахунків і в інших банках. Тобто людину можуть залишити без єдиного рахунку. Або йому доведеться обслуговуватися в невеликих банках, які не відмовляють навіть проблемним клієнтам.

І все це відбудеться через розбіжність офіційного і реального доходу людини.

Поки це не масове явище, але стає все більш поширеним. Тому людям доводиться вигадувати нові і нові виверти, щоб пояснити проводки.

Часто в банк надають розписку від іншої людини. Про те, що він колись отримав позику і тепер повертає його другу. Платить йому на карту різні суми тривалий час. Згідно з чинним законодавством, українці мають право кредитувати один одного, і боргова розписка прирівняна до кредитного договору. Тому банки приймають такі документи, хоча і розуміють, що це виверти. Однак клієнтам радять не вдаватися до таких дій в майбутньому, інакше наступну проводку можуть заблокувати. Або ж рахунок можуть відразу закрити і віддати клієнту його гроші готівкою.

Фінансовий моніторинг в українських банках посилюється з кожним днем. Влада хоче, щоб люди легалізували свої кошти і активніше платили податки, тому навряд чи стануть щось спрощувати найближчим часом.

Щоб зберегти клієнтів, банкіри зараз дають людям з чорними зарплатами тільки одну пораду-активніше відкривати ФОПи, платити державі хоча б мінімальний податок, і поступово легалізуватися. Звичайно, це не вирішує проблему в повній мірі, але хоча б якось вводить грошовий обіг людей в легальне поле.

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