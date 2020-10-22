Правительство придумало, как поступить с должниками среди поставщиков тепла
Соответствующее решение было утверждено во время заседания Кабинета министров.
Так, Кабмин решил внести изменения в постановление о спецобязательствах на рынке газа.
На такой шаг правительство пошло, чтобы не был сорван отопительный сезон из-за больших долгов поставщиков тепла перед монополистом Нафтогазом.
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В постановлении речь идет о так называемом "разделении ответственности" – то есть разделении задолженности за голубое топливо между производством электроэнергии и производством тепла.
По новому документу Нафтогаз теперь обязан поставлять газ по всем ранее подписанным контрактам без учета штрафных санкций не ниже 90% от подписанных контрактов. Если же компания, имеющая задолженности, находится в сфере управления Фонда госимущества, то процент голубого топлива может быть на уровне 60%.
Ранее мы предупреждали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.
Как рассказывали в Нафтогазе, владельцы 73 предприятий теплоэнергетики до сих пор не погасили задолженность перед поставщиками, поэтому более полусотни населенных пунктов рискуют остаться без тепла.
В списке должников оказался Киев, где сразу пять поставщиков имеют критическую задолженность перед монополистом.
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