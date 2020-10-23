Украинцы могут лишиться денег после нового решения Кабинета министров

21 октября праувительство утвердило новый порядок предоставления информации государственными органами для субъектов финансового мониторинга, пишет «Страна».

Теперь субъекты от банков, страховых компаний и ломбардов до риелторов и адвокатов смогут связываться с Госфинмониторингом, Государственной налоговой службой, таможней и прочими органами, чтобы что-то узнать или подтвердить сведения, которые предоставили клиенты.

В новом документе определены сроки предоставления сведений. Госфинмониторинг должен ответить за 2 рабочих дня. Всем остальным государственным органам и государственным регистраторам дается до 10 рабочих дней.

Все сведения они должны предоставлять бесплатно.

При этом финансисты имеют возможности и полномочия для блокировки средств и ареста счетов, то есть легко могут оставить человека без денег.

Большая угроза тут появляется для тех, кто получает зарплату "в конверте", а таких в Украине немало.

Банкиры отмечают, что если при открытии счета (или при верификации) человек указал в анкете доход на уровне 5 тысяч гривен, а затем начал ежемесячно зачислять на него по 20-30-40 тысяч гривен, - у него точно будут проблемы. То есть банк может сначала заблокировать средства на счете, и клиенту нужно будет документально доказать, что деньги были заработаны легально, с них уплачены налоги.

Если доказательств не будет, то задействуют стандартные санкции:

• Деньги заморозят на месяц, а информацию о клиенте отправят в Госфинмониторинг на проверку.

• Если проверка в Госфинмониторинге покажет, что человек не преступник и не находится в разработке правоохранительных органов по экономическим преступлениям, то деньги разморозят. Однако карточный счет наверняка закроют в принудительно порядке. Часто при этом не дают никаких объяснений. Будет стандартный ответ - "вы нежелательный клиент для нашего банка".

• Деньги либо выдадут наличными через кассу, либо перечислять на счет в другом банке. Если при открытии счета человек указывал реквизиты других своих банковских счетов.

• Человек сразу попадет в черный список - список клиентов, которые не прошли финансовый мониторинг, которых теперь считают проблемными. Это значит, что счет в этом банке никогда открыть не удастся. А также что при переводе средств со счета (разблокированных) это денежное перечисление обязательно пометят. То есть банк-получатель увидит, что у его клиента были проблемы с финмониторингом в другом банке.

• Каждый банк имеет свою личную базу данных проблемных по финмониторингу клиентов, и делится этими сведениями. Есть неформальный обмен информацией, который официально разрешен новым профильным законом. Банки рассказывают друг другу о клиентах, которые провалили (не прошли) у них проверку на финансовый мониторинг. От таких клиентов обычно стараются избавиться, чтобы не иметь проблем при проверках с Нацбанком. Это значит, что вслед за закрытием одного банковского счета, могут пойти закрытия счетов и в других банках. То есть человека могут оставить без единого счета. Либо ему придется обслуживаться в небольших банках, которые не отказывают даже проблемным клиентам.

И все это произойдет из-за несовпадения официального и реального дохода человека.

Пока это не массовое явление, но становится все более распространенным. Потому людям приходится выдумывать новые и новые уловки, чтобы объяснить проводки.

Часто в банк предоставляют расписку от другого человека. О том, что он когда то получил займ и теперь возвращает его другу. Платит ему на карту разные суммы продолжительное время. Согласно действующему законодательству, украинцы имеют право кредитовать друг друга, и долговая расписка приравнена к кредитному договору. Потому банки принимают такие документы, хотя и понимают, что это уловки. Однако клиентам советуют не прибегать к таким действиям в будущем, иначе следующую проводку могут заблокировать. Либо же счет могут сразу закрыть и отдать клиенту его деньги наличкой.

Финансовый мониторинг в украинских банках ужесточается с каждым днем. Власти хотят, чтобы люди легализировали свои средства и активнее платили налоги, потому вряд ли станут что-то упрощать в ближайшее время.

Чтобы сберечь клиентов, банкиры сейчас дают людям с черными зарплатами только один совет - активнее открывать ФОПы, платить государству хотя бы минимальный налог, и постепенно легализироваться. Конечно, это не решает проблему в полной мере, но хотя бы как-то вводит денежный оборот людей в легальное поле.

Напомним, новый кризис накроет Украину в ближайшее время, пенсии и зарплаты под угрозой: "Будет очень трудно".

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