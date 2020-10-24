Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала незвичайний образ і розповіла про свою філософію

На фото красуня показала себе в Білій мокрій накидці і чорних трусиках. Зірка сиділа під душем, виблискуючи вологим тілом. Кендіс на другому кадрі показала руки і ноги, а на третьому - була вже в піджаку і дивилася прямо в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я вода, досить м'яка, щоб дати життя, досить жорстка, щоб заглушити її ~ Рупі Каур", - написала зірка під публікацією.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Краща Редакційна стаття", " Мені подобається ця цитата Рупі. І це приголомшлива зйомка, я повністю закоханий. Це твоя атмосфера", "видатний єдиний і неповторний", "абсолютно красива", " Ти вода, щоб втамувати мою спрагу .... Вогонь там, де горить почуття .... Вітер, де летять мрії ...", "Одержимий тобою","я так хочу з тобою зніматися # королева".

Повідомлялося, що популярна модель Кендіс Свейнпол вразила стрункими формами.

Кендіс позувала на чорно-білому фото, злегка вигнувшись для того, щоб її форми набували більш спокусливий вигляд.

Зірка одягла чорний короткий топік, що оголив її "сталевий" прес. На шиї виблискувала красива золотий ланцюжок.

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