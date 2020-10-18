Известная модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол показала себя обнаженной, восхитив поклонников

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала очень горячий снимок, на котором позировала без одежды. Девушка показала свой портрет, на котором можно рассмотреть ее идеальное лицо, выразительные глаза и белокурые волосы. Красотка надела соломенную шляпку, которая сделала ее образ особенно соблазнительным.

Стоит отметить, что кроме шляпки на модели больше ничего не было. Она впечатлила оголенными плечиками и едва не засветила грудь. Всего за 20 минут ее пост собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Вау! Так потрясающе!», «Кенди, ты такая красивая», «Знаете, что во всем этом действительно крутого? Ощущение новизны», «Королева», «Глаза», «Летняя богиня», «Божественная!», «Ты как изумительное произведение искусства, о котором я мечтал как минимум 10 лет», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол соблазнила видом в белых шортиках и топе. Красотка дополнила образ полосатой рубашкой, которую приспустила с плеч. Волосы модель решила оставить распущенными. Она смотрела в кадр и была похожа на сказочную принцессу.

Напомним, что роскошная Кэндис Свейнпол ничего не утаила под мокрым пеньюаром: "Богиня".

Как сообщала Politeka, полностью раздетая Кэндис Свейнпол разожгла огонь страсти: "Люблю тебя!".

Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол в смелом бикини остудила свой пыл в океане, подводные кадры: "Ты сможешь...".