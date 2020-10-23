Дані були отримані під час перевірок

У третьому кварталі поточного року Нацбанк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів семи банків

Про це інформує Politeka посилаючись на повідомлення прес-служби фінрегулятора.

Повідомляється, що дані ці отримали під час перевірок з питань моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

За результатами перевірок були направлені п'ять листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів банків на загальну суму понад 7,36 млрд гривень.

Раніше НБУ затвердив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу, дія якого поширюється на учасників небанківського фінансового ринку, держрегулювання та нагляд за якими у сфері фінансового моніторингу здійснює фінрегулятор. Окремі вимоги до небанківських фінкомпаній є спрощеними порівняно з банками.

Раніше ми писали, що українців попередили про нововведення у сфері "швидких" кредитів. Про це інформує прес-служба Мін'юсту.

Згідно з інформацією, нові правила набудуть чинності вже з 1 січня 2021 року. Тепер кредитні договори, які укладаються строком на один місяць і де розмір позики не більше однієї мінімальної заробітної плати, будуть відноситися до споживчих кредитів.

"Максимальна сукупна сума штрафів та пені за порушення споживачем виконання його зобов'язань на підставі договору про такий кредит не може перевищувати розмір подвійної суми, отриманої споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін", - попередили в Міністерстві юстиції.

Українці масово потерпають від небезпечних афер - шахраї беруть кредити на чуже ім'я.

Українці отримують дзвінки про те, що їм необхідно виплатити кредит, який вони не брали, і більше того-штрафи по ньому, які накапали за тривалий термін. В результаті виходить кілька тисяч гривень і більше.

При цьому повідомляється, що у банку є всі документи. Щоб відстояти свою правоту немає іншого виходу, як звертатися до суду .Виграти таку справу в суді, можна, впевнений юрист Микола Хахула. Але перш необхідно повідомити в поліцію.

Нагадаємо, з карт Приватбанку зникають великі суми, українцям дали пораду

Як повідомляла Politeka, масовий відхід кредитних спілок, попередження Нацбанку

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