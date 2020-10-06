Четыре украинских кредитных союза решили сдать свои лицензии и уйти с рынка. Их членам рассказали, что теперь будет с обязательствами по кредитам

Нацбанк принял решение об отзыве лицензии у следующих кредитных союзов: "Инвестиционный союз "Будова", "Ольвия", Лепта", "Интер-Инвест". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

При этом подчеркивается, что отзыв лицензии не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед его членами.

В свою очередь, члены кредитного союза также должны продолжать выполнять свои обязательства по кредитам. Они должны выплатить все задолженности в установленные сроки и в предусмотренном договором размере.

В НБУ также напомнили о том, что кредитные союзы не входят в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. А это значит, что у их вкладчиков нет гарантии возврата средств в случае их банкротства.

Добавим, что ранее стало известно, что каждый второй украинец не выплачивает задолженности по займам. Об этом писали “Українські новини” со ссылкой на данные НБУ.

Так, по состоянию на конец августа этого года объем выданных кредитов вырос на 2,8 млрд грн и составил в общей сложности 1,139 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 547,708 млрд грн. При этом было замечено снижение доли проблемных кредитов

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