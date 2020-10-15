Клиенты ПриватБанка становятся жертвами мошенников - при загадочных обстоятельствах с карточек исчезают немалые суммы

Как передает Politeka.net, в разеделе с отзывами на сайте Минфина появилась новая жалоба на работу ПриватБанка. Возмущенный клиент заявил о пропаже более 15 тыс. гривен с карточки.

"До сих пор не имею четкого ответа и информации на счет похищенных у меня средств с кредитной карты в сумме 15 000 гривен (15 600 грн с комиссией) 6 сентября. При чем карточки, телефон и паспорт были при мне, и никаких звонков или сообщений о подтверждении каких-либо операций не было, а делалось это все в ночь с субботы на воскресенье, и как это могло не показаться подозрительными операциями. При оплате 50-100 грн банк просит идентификацию и подтверждение, а тут такие масштабные операции, о которых я узнаю аж на следующий день, случайно зайдя на почту", - пишет клиент.

По словам украинца, в банке ему дали совет обратиться в полицию.

"Из всего, что я услышал от сотрудника банка, это совет обратиться в полицию (хотя это не было мошенничеством, потому полиция не сразу понимала, на кого принимать заявление - на банк или на неизвестного человека) и то, что средства снимала какая-то девушка с более 1000 км от моего местонахождения. Пишу в онлайн-помощь - ноль реакции, средства так и висят в минусе - тушить я их не собираюсь, потому что нет никакой моей вины. Или обращаться мне к адвокату или банк это решит. Время идет, а потом банк проценты начислит?", - подытожид разочарованный клиент.

В ПриватБанке отметили, что сотрудники более детально проверяют информацию по этой проблеме.

Напомним, ПриватБанк отключает все сервисы, срочное заявление.

Также Politeka писала, что украинцы лишаются крупных сумм при платежах и пополнении, в ПриватБанке ответили.